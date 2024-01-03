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Соцсети: сноубордист провалился вниз головой в снежный колодец в Шерегеше

В Шерегеше произошло ЧП со сноубордистом. Экстремал упал головой вниз в снежный колодец и не смог сам выбраться. Об этом сообщили в Сети.

Cноубордист провалился вниз головой в снежный колодец
© Unsplash.com

В Шерегеше снежный колодец, образовавшийся под деревом, прекратился в ловушку для сноубордиста, который решил покататься за пределами оборудованных трасс.

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Экстремал провалился головой вниз и застрял в яме. Видео было опубликовано 2 января.

Как сообщили в Сети, на помощь фрирайдеру пришли другие сноубордисты, они вызвали экстренные службы. Спасатели смогли достать мужчину из снежного плена. Его жизни ничего не угрожает.

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