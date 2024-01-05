В США пес съел $4000 наличными и остался жив

Хозяйка Сесила Керри Ло рассказала, что им с супругом удалось восстановить почти все купюры. Правда, пришлось изрядно испачкать руки, просеивая экскременты и рвотные массы домашнего питомца.

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По словам Керри, $3550 уже склеены из обрывков.

Об этом она сообщила в своем микроблоге. Хозяйка разорителя отметила, что до этого случая Сесил не сделал ничего плохого в своей жизни.