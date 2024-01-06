Застрявшего на колокольне кота всю ночь пытались спасти в Подмосковье

Жители села Куплиям городского округа Егорьевск Подмосковья развернули целую операцию по спасению застрявшего в мороз на колокольне кота. Животное кричало более 12 часов и не могло спуститься вниз. Неравнодушные граждане обратились за помощью в местное отделение МЧС, однако там им ответили, что автовышки и альпинистов у них нет.

Жители планировали собрать денег и пригласить промышленных альпинистов из Москвы, но те, узнав о расстоянии, которое предстоит преодолеть, отказались. В чате, где обсуждали данный инцидент, несколько девушек заявили о готовности забраться на вышку собственными силами, сообщает «360».

В итоге кота на землю спустил мужчина по имени Георгий, который приехал из Коломны. Он взобрался по хлипкой лестнице на самый верх и снял беднягу. После операции по спасению питомца Георгий решил забрать его себе домой.

Местные жители собрали деньги, чтобы отблагодарить жителя Коломны. Но он решил перевести всю сумму в фонд помощи бездомным животным. По словам очевидцев, мужчина стеснялся повышенного внимания к себе.