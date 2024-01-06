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В Японии обнаружили находившуюся пять суток под завалами 90-летнюю женщину

90-летнюю женщину, которая провела пять суток под завалами дома, обнаружили живой. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В Японии обнаружили находившуюся пять суток под завалами 90-летнюю женщину
© Lenta.ru

Пострадавшую в результате землетрясения женщину нашли спасатели в городе Судзу, префектура Исикава.

Ранее сообщалось, что число жертв серии землетрясений в Японии увеличилось до 126. Уточнялось, что пострадали не менее 516 человек.

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Серия мощных землетрясений произошла в Японии 1 января. Специалисты зафиксировали несколько сильных подземных толчков, произошедших почти одновременно.

В Главном метеорологическом агентстве Японии оценили магнитуду землетрясений в 5,7; 6,1 и 7,4.

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