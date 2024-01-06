Россиянка заявила, что сектанты украли ее кошку и увезли на Бали для поклонения

Россиянка Дарьяна Можаева рассказала на своей странице в социальных сетях, что сектанты похитили ее кошку, увезли на индонезийский остров Бали и возвели в культ.

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По словам девушки, ее подруга, которая сидела с кошкой, «сошла с ума» и попала в секту. Питомца по кличке Кали украли еще 31 декабря и увезли на Бали люди, которые верят, что домашнее животное имеет особое предназначение. Культисты полагают, что пушистый зверь «спасет мир от ядерного взрыва». По их мнению, катастрофа должна произойти 15 января.

В феврале прошлого года женщина в Московской области проникла на территорию гаражного комплекса и украла оттуда двух собак породы корги. Преступление произошло в микрорайоне «Звездочка» в Сергиевом Посаде. Хозяйка породистых собак заметила пропажу и обратилась в полицию.

Стражи порядка задержали воровку. Ущерб от действий злоумышленницы оценили в 240 тысяч рублей.

С преступницы взяли подписку о невыезде, однако правоохранители допускают, что у женщины могли быть сообщники. Возбуждено уголовное дело.