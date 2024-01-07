В Китае туристическая фирма нанимает на работу "короля обезьян"

Крупная туристическая фирма в КНР ищет человека, который будет "работать" "Королем обезьян", и готова платить подходящему кандидату 842 доллара в месяц, сообщает государственное издание Shangyou News.

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Легенда о "Короле обезьян" пользуется популярностью в Китае, сравнимой со сказками братьев Гримм на Западе, сообщает CNN. История повествует о Сунь Укуне, обезьяне, которая приобретает сверхъестественные способности от даосского мастера боевых искусств. Она сражается как воин, владеет золотым магическим посохом и путешествует по облакам, сопровождая священного монаха Тан Санзанга в его путешествии за буддийскими сутрами в Индии. Путешествие начинается на Учжишане, или "горе пяти пальцев", где "Король обезьян" был пойман в ловушку богами, разгневанными на его юношеское высокомерие. Тан освобождает его, и пара отправляется в свое приключение.

Кандидату на работу в живописном районе Учжишань придется остаться жить в пещере. Согласно роликам, распространяемым в социальных сетях, должностные обязанности требуют от соискателя носить маску обезьяны и костюм и прятаться в пещере у подножия горы. Ключевой частью работы является поедание пищи, предлагаемой приходящими детьми, - яблок, лапши быстрого приготовления и, неизбежно, множества бананов. Компания установила электрический обогреватель внутри пещеры на случай, если станет слишком холодно.

Кандидату требуется лишь минимальный опыт.

"Академических требований нет. Основные требования - определенный актерский талант и способность быть живым, жизнерадостным, доступным для общения с туристами", - рассказывает менеджер.