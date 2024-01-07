Собака в США съела купюры общей суммой более чем 4 тысячи долларов

«Он в полном порядке, и у него никогда не было никаких проблем. Мы никогда не злились на него. Мы просто были так потрясены. Даже в тот вечер, пока его не стошнило или что-то в этом роде, мы просто смеялись, потому что он просто сидел на диване и смотрел телевизор. Мы просто смеялись над тем, что у этой собаки сейчас внутри столько денег, а мы ничего не можем с этим поделать».