Собака в США съела купюры общей суммой более чем 4 тысячи долларов
Средства, потраченные парой из Пенсильвании на ремонт дома, едва не пошли псу под хвост, когда их собака перекусила крупной суммой денег, которую они достали, чтобы заплатить за работу.
Об этом пишет Fox News.
«Они были разбросаны по всей комнате. Один участок был довольно прилично усыпан купюрами, на некоторых были небольшие проколы от того, что он их кусал. Многое пропало, и мы решили, что он, вероятно, проглотил большую часть этих денег», — рассказала Кэрри Лоу из Питтсбурга.
Сесил, 7-летний голдендудль, никогда раньше не делал ничего подобного, говорит Лоу. Пара сняла с банковского счета 4 000 долларов, и они пролежали на кухонном столе около 30 минут.
«Мы планировали оплатить проект ландшафтного дизайна наличными. Я работала в другом конце дома и вдруг слышу, как мой муж Клейтон кричит, что Сесил съел деньги. Это не укладывалось в голове, потому что он никогда в жизни не делал ничего подобного», — говорит Кэрри.
По словам Лоу, Сесил просто стоял и смотрел на них — и, похоже, ничуть не был напуган.
«Мы позвонили ветеринару, чтобы узнать, что они посоветуют. Там сказали: „Знаете, он большой пес, весит 100 фунтов, так что пока он ведет себя нормально, нормально ходит в туалет, ест и все такое — с ним все должно быть в порядке“».
Сесил, по словам Лоу, провел вторую половину дня, играя, дремля и смотря телевизор — с животом, полным тысяч долларов. Тем временем она решила позвонить в банк.
«Они были очень добры и сказали, что если мы сможем склеить купюры вместе и если у них будет большинство серийных номеров слева и справа, то они смогут заменить эти купюры. Так что мы заклеили все то, что было уничтожено на полу».
Но посреди ночи Лоу «вернули» часть денег.
«Мы заметили, что [его рвало] большим количеством купюр, и решили, что стоит их вымыть и высушить, чтобы посмотреть, что мы сможем получить обратно».
Оказалось, что это значительная сумма — и, несмотря на все, купюры были в довольно хорошем состоянии. Муж Лоу собирал «брошенные» собакой купюры на протяжении около трех дней.
«Это была такая нелепая головоломка, потому что у вас есть несколько кусочков, и вы не знаете, появятся ли эти кусочки через пару часов или их уже не будет».
На данный момент, по словам Лоу, они вернули банку около 3500 долларов. Кэрри положила деньги в пластиковый пакет и очень четко объяснила, что случилось с ними.
Как говорит Лоу, в пластиковом пакете все еще находится примерно 350-400 долларов. Но в основном это просто кусочки и уголки купюр, которые уже не спасти, сказала она.
«Мы, наверное, вставим пару купюр в рамку, потому что сейчас это так дико и смешно», — сказала она.
Сесил, в свою очередь, выглядит ничуть не хуже, сообщили супруги.
«Он в полном порядке, и у него никогда не было никаких проблем. Мы никогда не злились на него. Мы просто были так потрясены. Даже в тот вечер, пока его не стошнило или что-то в этом роде, мы просто смеялись, потому что он просто сидел на диване и смотрел телевизор. Мы просто смеялись над тем, что у этой собаки сейчас внутри столько денег, а мы ничего не можем с этим поделать».
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