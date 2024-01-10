В кого больше влезет: реальна ли смерть от обжорства

Заставить человеческий желудок лопнуть в буквальном смысле не так-то просто. После обильной трапезы этот орган просто может растянуться больше «установленного». Так неужели угрозы о том, что объевшийся человек вот-вот лопнет, не имеют ничего общего с реальностью?

Всё больше и больше

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Средний объëм желудка – 4 литра. Как только он растянется до этого размера, то особые нервные рецепты начнут посылать в мозг сигналы – пора остановиться. Но иногда одними импульсами не обходится. Отрыжка и выпускание газов говорят о том, что следует прекращать отправлять еду в рот. Если и после этого не остановиться, то возникнет тошнота, а потом и рвота, в результате которой желудок опорожнится.

Правда, бывают и нетипичные случаи. Например, под влиянием наркотиков организм может не отреагировать на перенасыщение. А в 1929 году в СМИ появились сведения о 14 случаях гибели людей. Все они объелись до смерти. Защитные реакции не сработали, скорее всего, из-за того, что погибшие накануне принимали пищевую соду, надеясь с её помощью нейтрализовать изжогу.

Одной из жертв переедания стала 31-летняя женщина, страдавшая булимией. После вскрытия патологоанатом обнаружил, что объëм её желудка превысил 9 литров! Вероятно, дама, после обильной трапезы выпила большое количество соды. В результате этого желудок раздулся и не смог выпустить газы или избавиться от лишнего содержимого.

В кого больше влезет

В последнее время стали популярны так называемые конкурсы по «обжираловке». Достижения таких едоков-чемпионов поражают! Так, Такеру Кобаяси за 15 минут смог проглотить более 8 килограммов говяжьих мозгов и остался жив и здоров. А Тим Джанус в 2006 году съел за рекордное время 36 хот-догов, чего хватило для победы на очередных соревнованиях по скоростному поеданию.

Так в чëм же секрет этих спортсменов? Эрик Денмарк по прозвищу Эрик Рыжий, многократный победитель «поедальных» конкурсов, уверен, что добиться результата возможно лишь с помощью регулярных тренировок. Сам он начинал с того, что выпивал до 4 литров простой воды за «подход», потом дошёл до 9. Только после этого он перешёл к еде, устанавливая новые рекорды.