Пенсионерка плеснула в печь бензина

В селе Износково 5 января пожарные тушили горящий жилой дом. На место выехала бригада пожарно-спасательной части №10 Льговского района, полицейские, медики скорой помощи, работники электросетей и газовой службы. К счастью, с пламенем удалось справиться за пару минут, обошлось без пострадавших. Огонь повредил кухню и мебель в ней, закопчены стены и потолок по всему дому.

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Причиной пожара стало серьёзное нарушение требований пожарной безопасности: 75-летняя хозяйка дома решила протопить печь, а чтобы ускорить процесс розжига, плеснула в топку бензин. Только чудом она не получила ожоги и, сумев быстро сориентироваться, выбежала из дома за помощью к соседям.

Спасатели напоминают, что для розжига печей категорически запрещено использовать легковоспламеняющиеся жидкости.