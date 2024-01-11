Челябинцам продали билеты на поезд до Екатеринбурга в несуществующий вагон. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.

«Купил билеты на „Орлан“ в Екатеринбург. Выяснилось, что приобретенные билеты без места, видимо, не в существующий вагон. Например, мест 29, 30, 32 нет, а место 31 не существует», — сообщил мужчина.

Собеседник также посетовал, что ему не хочется ехать стоя до Екатеринбурга. Подобная ситуация произошла с поездом «Орлан» 2 января. Тогда жители Челябинска приобрели билеты в несуществующий вагон до Екатеринбурга. Очевидец рассказывал, что в салоне поезда пассажиры едва не устроили драку за свободные места.