Мужчины рассказали об испугавших их поступках влюбленных женщин

После разрыва она ворвалась ко мне в квартиру, копалась у меня в мусоре в поисках использованных презервативов, с их помощью пыталась забеременеть — она в этом сама призналась. Я получил запретительный ордер в ее отношении, потому что она кидала камни мне в окна и ждала снаружи, чтобы напасть на мою новую девушку. Полицейские смеялись надо мной.