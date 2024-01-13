Красноярец хотел сделать сюрприз бывшей девушке, но украл ее наушники

В Ачинском районе Красноярского края задержали мужчину, пробравшегося в дом, где живет его бывшая возлюбленная и ее новый муж. Нарушитель хотел поздравить девушку, но в итоге разозлился, устроил погром и украл наушники.

По информации МО МВД России «Ачинский» злоумышленник проник в квартиру на втором этаже через балкон. Оперативники выяснили, что к делу причастен 23-летний местный житель, с которым у проживающей там женщины ранее были отношения. Он признался, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения – сначала он хотел сделать сюрприз и поздравить с новогодними праздниками бывшую возлюбленную, но, не застав ее дома, разозлился, навел беспорядок и украл беспроводные наушники стоимостью 15 тысяч рублей.