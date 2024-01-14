Тренд на пластику питомцев: что «улучшают» владельцы во внешности животных

Тренд на пластику питомцев захватывает Китай: что «улучшают» владельцы во внешности животных
Похоже, сторонникам пластических операций уже мало улучшений собственной внешности. В погоне за трендами нерадивые хозяева готовы добровольно отправить под нож хирурга собственного любимца, пишет South China Morning Post.
Дело в том, что в Поднебесной набирает оборот мода на «ушки Микки Мауса», заводчики собак и кошек не видят никакой проблемы в том, чтобы немного усовершенствовать питомца. Как же это напоминает человеческие тренды: очередь к косметологам выстраивается то за «русскими губами», то за «профилем Джоли».
Эксперты тем временем бьют тревогу и требуют запретить подобные операции из-за причиняемых животным физической боли и психологического стресса.
Общественный резонанс возник после того, как в Сети завирусился снимок рекламы со спецпредложением: желающим предлагалось сделать «Микки» из питомца со скидкой в рамках весеннего фестиваля, на котором предположительно и состоится массовая операция. Пластика для четвероногого друга обойдется хозяину примерно в три с половиной тысячи в пересчете на рубли.