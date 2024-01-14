Тренд на пластику питомцев: что «улучшают» владельцы во внешности животных

Похоже, сторонникам пластических операций уже мало улучшений собственной внешности. В погоне за трендами нерадивые хозяева готовы добровольно отправить под нож хирурга собственного любимца, пишет South China Morning Post.

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Дело в том, что в Поднебесной набирает оборот мода на «ушки Микки Мауса», заводчики собак и кошек не видят никакой проблемы в том, чтобы немного усовершенствовать питомца. Как же это напоминает человеческие тренды: очередь к косметологам выстраивается то за «русскими губами», то за «профилем Джоли».

Эксперты тем временем бьют тревогу и требуют запретить подобные операции из-за причиняемых животным физической боли и психологического стресса.