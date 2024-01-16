Муж простил отрезавшую ему половой орган жену

Мужчина из Бразилии простил жену, отрезавшую и смывшую в унитаз его пенис. Об этом сообщает Daily Star.

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22 декабря 34-летняя бразильянка Дайян дос Сантос Фариас пришла в полицейский участок города Атибайя с братом и призналась, что отрезала пенис мужу. По ее словам, она поступила так из-за того, что он переспал с 15-летней племянницей. Женщина рассказала, что заманила мужчину в постель, привязала его руки и ноги к кровати под предлогом сексуальных игр, а затем достала бритвенное лезвие и отрезала им пенис. Закончив, она сфотографировала отсеченный орган и смыла его в унитаз. По ее словам, она слышала о возможности пришить оторванный пенис и не хотела оставлять мужу такого шанса.

Мужчину удалось вовремя доставить в больницу. Фариас арестовали и поместили под стражу на 30 дней, однако адвокаты добиваются чтобы ее выпустили под залог. Одним из основания для этого они называют заявление мужа, что он простил жену.

Пострадавший, который предпочел сохранить анонимность, рассказал об инциденте в интервью, отметив, что «все произошло очень быстро». По его словам, он не понимал, что делает Фариас до тех пор, пока не почувствовал, как она сжала его гениталии. «Затем я толкнул ее и положил руку на член, оттуда текла кровь. Я спросил: "Зачем ты это сделала?". Она сказала, что это плохо для наших отношений», — поделился мужчина пережитым.

Он также сообщил, что Фариас испытывала приступы ревности и раньше, но ему не приходило в голову, что она может дойти до такого шага. «Ничего не происходит без воли Бога. К сожалению, произошло то, что произошло. Что касается того, прощаю ли я ее, правда в том, что простить может только Бог. Но да, с моей стороны, она прощена», — сказал мужчина.

Пострадавший не стал комментировать обвинения в том, что он спал с 15-летней племянницей.