Россиянка выставила кота на продажу за миллиард рублей
Жительница Ханты-Мансийского автономного округа опубликовала в интернете объявление о продаже кота. Ценник на него довольно высокий – миллиард рублей, передает телеканал «МИР 24».
Хозяйка животного из поселка Снежный описала питомца как романтика и указала, что он шотландской породы.
Также на площадке с объявлениями есть и другие дорогие коты. В Волгодонске еще один кот британской породы продается за миллиард рублей. Житель Челябинска предлагает купить котенка мейн-куна за 1,11 миллиарда рублей. А продавец из Новочеркасска оценил кошку породы балинез в 5,5 миллиарда рублей.
В 2017 году житель Благовещенска выставил на продажу кота, который предсказывает будущее и снимает порчу, а однажды вылечил мать хозяина от опухоли головного мозга. В 2020 году житель Петербурга в шутку разместил объявление о продаже своего сына в качестве домашнего питомца и попал под проверку правоохранительных органов.