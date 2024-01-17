Россиянка выставила кота на продажу за миллиард рублей

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа опубликовала в интернете объявление о продаже кота. Ценник на него довольно высокий – миллиард рублей, передает телеканал «МИР 24».

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Хозяйка животного из поселка Снежный описала питомца как романтика и указала, что он шотландской породы.

Также на площадке с объявлениями есть и другие дорогие коты. В Волгодонске еще один кот британской породы продается за миллиард рублей. Житель Челябинска предлагает купить котенка мейн-куна за 1,11 миллиарда рублей. А продавец из Новочеркасска оценил кошку породы балинез в 5,5 миллиарда рублей.