Мать купила шестилетнему сыну конфеты с наркотиком

В США мать по ошибке купила шестилетнему сыну конфеты, содержавшие наркотическое вещество. Об этом сообщает WSOC-TV.

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Инцидент произошел в городе Форт-Милл, штат Южная Каролина. Как утверждает женщина, сын протянул ей пакет с леденцами и попросил купить, когда они стояли перед кассой в магазине. Она не глядя передала пакет кассиру и оплатила его.

Вскоре мальчик начал странно себя вести и жаловаться на необычные ощущения. Супруг женщины заподозрил неладное, посмотрел на этикетку и обнаружил, что в леденцах содержится так называемая Delta-9 — каннабиноид тетрагидроканнабинол, который считается наркотиком. Это вещество запрещено в России и многих других странах, но легализовано в некоторых американских штатах.

Матери пришлось отвезти сына в больницу, где он провел шесть часов под надзором медиков. «Я была в ужасе, — рассказала она. — Я думала, что погубила ребенка».