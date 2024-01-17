Школьник нашел неопознанное существо с мордой крокодила

Школьник из Уэльса (Великобритания) по дороге на учебу обнаружил труп неизвестного существа, которое напоминало одновременно и рыбу, и рептилию. Случай получил большой резонанс после того, как мать мальчика опубликовала фотографию в социальных сетях.

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Тело лежало на берегу реки и источало неприятный запах. Оно достигало 75 см в длину и обладало длинной, похожей на крокодилью мордой с десятками «ужасающих» острых зубов.

Существо не удалось точно идентифицировать. Но эксперты полагают, что это мог быть миссисипский панцирник – рыба, встречающаяся в Южной Америке.

В Англии и Уэльсе запрещено содержать таких рыб в домашних условиях. Однако некоторые все же заводят их. Возможно, панцирника выбросили после того, как он перерос свой аквариум, сообщает Daily Mirror.

«К сожалению, мы слишком часто видим, как экзотических домашних животных бросают, когда нет возможности удовлетворить их потребности», – отметили представители Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными.