Обезьяна вернула украденный iPhone в обмен на газировку

В Индии обезьяна украла у мужчины iPhone, забралась с ним на крышу здания и вернула телефон только после полученной газировки, пишет NDTV.

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Как сообщают очевидцы, возле мужчины, лишившегося телефона, собралась толпа людей, пожелавших ему помочь. Сначала они пытались испугать обезьяну, а после начали подманивать ее к себе, но эти попытки не увенчались успехом.

Лишь после того, как кто-то из толпы предложил обезьяне бутылку со сладкой газировкой, животное заинтересовалось этим обменом. Примат, получив напиток, скинул телефон толпе вниз. Инцидент развеселил пользователей соцсетей.