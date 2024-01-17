Fox 13: в США пассажира затянуло в двигатель самолета на взлетно-посадочной полосе

В аэропорту Солт-Лейк-Сити мужчина опоздал на рейс и выбежал на взлетно-посадочную полосу перед движущимся самолетом. Об этом сообщает Fox 13.

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Инцидент произошел в аэропорту Солт-Лейк-Сити в первых числах января и попал на записи камер видеонаблюдения. 30-летний американец Кайлер Эфингер устроил дебош в зале вылета, опоздав на посадку.

Молодой мужчина пытался пройти через терминал к лайнеру, а затем выбил дверь запасного выхода и выбежал на взлетно-посадочную полосу.

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент, как пассажир бежит навстречу движущемуся лайнеру. Американца нашли в турбине самолета, спасти его не удалось, полиция предполагает, что мужчину затянуло в двигатель.

Как рассказал Fox 13 отец пассажира, сын опоздал на рейс из-за важного телефонного разговора, из-за чего у него мог произойти нервный срыв. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.