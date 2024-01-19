Невеста разозлилась на подругу за нежелание надеть бюстгальтер на свадьбу

«Кейт очень разозлилась на меня, и моя сестра сказала, что, может быть, мне стоит смириться и надеть бра. Но я просто нахожу это странной и некорректной просьбой, поскольку вы буквально не сможете сказать, была ли я (...) в бюстгальтере или нет. И я уверена, что никому [на свадьбе] не будет дела до моей груди», — указала пользовательница.