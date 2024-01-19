Жена тряпичной куклы рассказала о трудностях после «рождения» тряпичных близнецов

Жительница Бразилии, которая утверждает, что вышла замуж за тряпичную куклу, пожаловалась на трудности после рождения тряпичных детей. Об этом сообщает Daily Mail.

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Мейривоне Роча Мораес не могла встретить достойного человека для создания семьи и страдала от одиночества. Ее мать решила помочь дочери и сшила ей тряпичную куклу по имени Марсело в виде мужчины с голубыми глазами, каштановыми волосами и усами. Бразильянке игрушка очень понравилась: она вышла за нее замуж и через несколько месяцев якобы родила сына по имени Марселиньо. После этого у пары «родились» близнецы.

Жена тряпичной куклы заявила, что когда семейство увеличилось, забот стало вдвое больше, однако муж поддерживает ее и помогает ей «купаться, есть и спать». При этом бразильянка отметила, что Марсело находится в стрессовой ситуации, так как им теперь нужно больше денег.

«Расходы растут, а ему приходится платить за еду, одежду, аренду, электричество, воду и лекарства. Поэтому он немного нервничает из-за всех этих счетов», — рассказала женщина.

При этом она уверяет, что тряпичный Марсело всегда мечтал о большой семье и очень счастлив. Сама Мораес призналась, что мечтает переехать в более просторный дом.