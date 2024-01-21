Американка с 1,3-метровыми ногтями рассказала, как занимается гигиеной

В мире живут несколько женщин, которые отрастили ногти на руках до экстремальной длины. Одна из них – Диана Армстронг из США – является мировой рекордсменкой по длине ногтей, они достигли 1,306 метра. Американка поделилась, как ходит в туалет, одевается и следит за собой.

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Женщина призналась, что может носить только определенные виды одежды, ей пришлось отказаться от вождения и она испытывает трудности в общественных туалетах. Диана рассказала, что ходит в самую большую кабинку, так как ее ногти не помещаются в стандартные. Она использует много туалетной бумаги, так как не может наматывать ее на руку и складывать. А руки ей приходится мыть по очереди, так как у нее не получается намылить обе сразу друг об друга.

Диане подпиливают и полируют ногти раз в четыре-пять лет, потому что это занимает очень много времени, и найти мастера, который готов взяться за такую работу, тяжело. Чтобы накрасить ногти, она использует около 15 бутылочек лака, а покрытие занимает до четырех дней – на каждый ноготь уходит до пяти часов. Иногда ей помогают внуки, и они красят ногти губкой, а не кистью, которая встроена в колпачок. Обладательница самых длинных ногтей не была в маникюрном салоне более 20 лет – ей отказывают в приеме, так как не хотят тратить много времени на нее, говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.