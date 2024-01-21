Актриса Риз Уизерспун приготовила коктейль из снега со своей машины

Голливудская актриса Риз Уизерспун рассказала поклонникам в социальных сетях рецепт «зимнего коктейля». Однако, как пишет издание Daily Mail, интернет-пользователи не оценили напиток звезды.

18 января Риз Уизерспун выложила ролик, в котором показала, как готовит коктейль под названием Snow Salt Chococinno. Знаменитость начала с того, что взяла две кружки снега с крыши своей машины. После этого она добавила соленую карамель и шоколадный сироп. В конце актриса залила содержимое холодным кофе.

«О боже, это так вкусно», — сказала Риз Уизерспун на видео.

Однако интернет-пользователи не оценили рецепт знаменитости. Они стали писать актрисе, что не стоит готовить коктейли со снегом.

«Снег грязный. Фу!», «В снеге же полно бактерий», «Я думал, что снег опасно есть для нашего здоровья», «Я единственный, кто обеспокоен из-за того, что она собрала этот снег с крыши своей машины?» — писали поклонники артистки.

С 1999 по 2008 год Риз Уизерспун была замужем за актером Райаном Филиппом. У пары родилось двое детей: дочь Ава и сын Дикон. В 2011 году актриса вышла замуж за агента Джима Тота. Спустя год Риз Уизерспун родила сына Теннесси Джеймса. Весной 2023 года актриса и агент объявили о разводе.