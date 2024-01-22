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Африканская колдунья наказала преступника с помощью роя пчел

Колдунья из населенного пункта Кобоко Уганды наслала на преступника, угнавшего мотоцикл, рой пчел.

Африканская колдунья наказала преступника с помощью роя пчел
© Mir24.TV

По социальным сетям распространилось видео, на котором мужчина с рукой, полностью покрытой пчелиным роем (размером с ананас), сдается в полицию. Человек, у которого злоумышленник украл транспортное средство, обратился за помощью к соседке-колдунье, та послала на преступника насекомых, пишет издание Сoast to coast.

Злоумышленник в пчелиных «наручниках» принял решение сдаться в полицию. Начальник участка был доволен: «Какой чудесный арест! Без пуль, слезоточивого газа!».

Ранее футболист попал в больницу из-за проглоченной на тренировке пчелы. У него произошел отек горла.

Безумный мир