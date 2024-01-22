Африканская колдунья наказала преступника с помощью роя пчел

По социальным сетям распространилось видео, на котором мужчина с рукой, полностью покрытой пчелиным роем (размером с ананас), сдается в полицию. Человек, у которого злоумышленник украл транспортное средство, обратился за помощью к соседке-колдунье, та послала на преступника насекомых, пишет издание Сoast to coast.