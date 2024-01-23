Французский фотограф научил крыс делать сэлфи

Фотограф из Парижа Огюстен Линье научил крыс фотографировать самих себя. Он построил миниатюрную фотобудку и замотивировал грызунов нажимать специальную кнопку, поощряя их кормом. Экспериментатор сравнил представителей семейства мышиных с людьми, которые постоянно делятся в социальных сетях своими фотографиями.

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На необычное исследование Огюстена Линье побудил американский психолог и изобретатель Скиннер Беррес Фредери, который создал прибор для изучения поведения живых существ (Ящик Скиннера).

На основе устройства ученого фотограф сконструировал аналогичную высокую прозрачную башню с камерой, куда впустил двух крыс из зоомагазина. Всякий раз, когда животные нажимали кнопку, их снимал фотоаппарат, а фото отображались на экране перед “хвостатыми”. В качестве поощрения грызуны получали небольшое количество корма.

Осознав принцип работы, крысы стали активнее нажимать на кнопку. Чтобы выявить, возникла ли у грызунов привычка от еды или процесса фотографирования, Линье перестал регулярно выдавать животным лакомство. Но на поведение крыс это никак не повлияло: они продолжали исправно нажимать кнопку, порой даже игнорируя полученный корм.