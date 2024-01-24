В Индии обезьяна украла у мужчины дорогой телефон, но тот сумел хитростью его вернуть. Об этом сообщает Daily Star.

Случай произошел в одном из храмов города Бриндабан в округе Матхура штата Уттар-Прадеш. Выхватив телефон у мужчины, животное забралось на высокую стену, где сидели его сородичи. Ставший жертвой кражи турист сумел придумать необычный план. Он подошел к стене и стал подкидывать банку фруктовой газировки. Увидев новую добычу, обезьяна не удержалась и поймала газировку, при этом выпустив из лап телефон. Хитроумный хозяин гаджета успешно поймал его.

Рисковая сделка попала на видео, которое впоследствии выложили в социальные сети. Ролик, названный «Обезьяны Бриндабан. Айфон продан за одну газировку», набрал больше 650 тысяч просмотров и сотни комментариев. Многие предположили, что обезьяна знала, что ее добычу попытаются на что-то обменять.