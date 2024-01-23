Встреча беззащитного детеныша медоеда и трех львов попала на видео

Неожиданная встреча трех львов с новорожденным детенышем медоеда попала на видео. Ролик опубликован на YouTube-канале Latest Sightings.

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37-летний бухгалтер и фотограф-энтузиаст Леон Баденхорст отправился на машине в Национальный парк Крюгера в ЮАР, чтобы сделать снимки редких птиц. Однако ему пришлось прервать поездку из-за трех львов, которые расположились на дороге. Они лежали прямо перед машиной, и Баденхорст стал снимать их.

Затем один из львов поднялся и стал нюхать что-то черное, лежащее на дороге. Когда Баденхорст приблизил объект при помощи камеры, оказалось, что это крошечный беззащитный детеныш медоеда. Сначала лев растерялся и стал присматриваться к странному существу, осторожно касаясь его лапой, как будто играя с ним. Затем хищник понял, что перед ним возможный обед, взял детеныша в зубы и ушел с ним в траву в стороне от дороги.

Баденхорст предположил, что до его приезда львы напали на самку медоеда и преуспели в своей атаке. По его словам, эти животные очень ревностно защищают потомство, и медоед ни за что бы не оставил детеныша одного на дороге. При этом никаких следов недавней схватки рядом не было, что только усилило любопытство мужчины. Однако ответов он не нашел.

Ранее на видео попал момент схватки между акулой и морским львом в Калифорнии. В ходе столкновения морскому льву удалось вытянуть хищницу из воды и оторвать кусок ее челюсти.