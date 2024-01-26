Мужчины вспомнили худшие слова женщин во время секса

«Она была наверху и вдруг перестала двигаться. А потом сказала: «А я тебя знаю, ты встречался с той рыжей, мы с тобой виделись на вечеринке». Да, я с ней действительно перекинулся парой слов на вечеринке, куда приходил с бывшей. А сразу после этого заявила: «Кстати, эта татуировка с машиной у меня на руке посвящена моему бывшему бойфренду. Он умер в автокатастрофе, был пьяным за рулем, в этом году. Это была его машина». К двум таким ударам один за другим я готов не был», — python_pi пользователь Reddit