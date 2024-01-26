В британском городе обнаружили признак близкого апокалипсиса
В британском городе вода в ручье окрасилась в кроваво-красный цвет. Daily Mail заявляет, что это один из признаков конца света.
«Признак конца света? В среду, 24 января, представитель общественности заметил окрашенный кровью ручей на Перри-Коммон-Медоуз», – пишет издание.
Представитель совета Джилли Бермингем поделилась фотографией странного явления в соцсети Х (бывший Twitter). Среди населения это вызвало волну обсуждений среди населения города.
Городской совет Бирмингема проводит расследование явления. Местной полиции пока не удалось выяснить, в чем причина появления «признака апокалипсиса».