В ручье британского города обнаружили признак скорого конца цвета

Признак скорого конца цвета обнаружили в британском Бирмингеме
Вода в ручье в британском городе Бирмингем окрасилась в кроваво-красный цвет. Местные СМИ уже назвали это явление признаком конца света.
Обсуждения начались после того, как фотографию ручья в социальных сетях опубликовала представитель совета района Джилли Бермингем.
Городской совет города начал расследование инцидента. Следователи-экологи также выясняют, что случилось с ручьем, сообщает The Daily Mail.
Весной прошлого года вода Гранд-канала в Венеции окрасилась в ярко-зеленый цвет. Оказалось, что в нее попал флуоресцеин, который используется для тестирования сетей сточных вод.