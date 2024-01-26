В ручье британского города обнаружили признак скорого конца цвета

Вода в ручье в британском городе Бирмингем окрасилась в кроваво-красный цвет. Местные СМИ уже назвали это явление признаком конца света.

Обсуждения начались после того, как фотографию ручья в социальных сетях опубликовала представитель совета района Джилли Бермингем.

Городской совет города начал расследование инцидента. Следователи-экологи также выясняют, что случилось с ручьем, сообщает The Daily Mail.