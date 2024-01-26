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Признак скорого конца цвета обнаружили в британском Бирмингеме

Вода в ручье в британском городе Бирмингем окрасилась в кроваво-красный цвет. Местные СМИ уже назвали это явление признаком конца света.

В ручье британского города обнаружили признак скорого конца цвета
© Mir24.TV

Обсуждения начались после того, как фотографию ручья в социальных сетях опубликовала представитель совета района Джилли Бермингем.

Городской совет города начал расследование инцидента. Следователи-экологи также выясняют, что случилось с ручьем, сообщает The Daily Mail.

Весной прошлого года вода Гранд-канала в Венеции окрасилась в ярко-зеленый цвет. Оказалось, что в нее попал флуоресцеин, который используется для тестирования сетей сточных вод.

Безумный мир