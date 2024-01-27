На Урале двое полураздетых мужчин покинули рехаб и заявили, что сбежали из секты

26 января неизвестные прибежали в село со стороны Баженовского моста и стали стучаться в дома местных жителей с просьбой о помощи. Полураздетые и босые мужчины в возрасте примерно 30 лет утверждали, что сбежали из секты. В итоге им удалось вызвать такси, после чего мать одного из беглецов перевела деньги за поездку на телефон водителя, и мужчины уехали в Каменск-Уральский. Правоохранители организовали проверку по факту произошедшего, и вечером того же дня выяснилось, что «сектантами» оказались двое наркозависимых.