Суд в Турции обязал мужчину выплатить жене $16 тысяч из-за нечистоплотности

Турчанка развелась с мужем из-за того, что он не мылся и редко чистил зубы. Верховный суд обязал мужчину выплатить бывшей жене материальную компенсацию в размере $16 500, пишет местная газета Sabah.

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По словам женщины, экс-супруг перестал соблюдать правила личной гигиены: чистил зубы пару раз в неделю и не менял одежду неделями. Такая нечистоплотность возмутила гражданку и она подала на развод, осознав, что не сможет жить рядом с "грязнулей".

На суде в качестве свидетелей выступили друзья семьи, которые подтвердили показания истца, и коллеги с работы, которые жаловались на "душок", исходящий от горе-супруга. В конце концов суд признал ответчика виновным и назначил ему огромный штраф.

В сентябре специалист по клинингу Елена Гершензон рассказала, на каких предметах в доме скапливается больше всего грязи. Дверные ручки и спальные принадлежности часто игнорируются во время уборки, однако входят в топ мест, где скапливается больше всего грязи, заявила она.