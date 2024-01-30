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Стадо дзеренов атаковало Харанорскую ГРЭС

Территорию Харанорской ГРЭС в Забайкалье несколько дней назад атаковали дзерены. Об этом сообщается на сайте «Охотники.ру».

Стадо дзеренов атаковало Харанорскую ГРЭС
© Zab.ru

На кадрах с камеры видеонаблюдения можно заметить стадо краснокнижных животных, которое ворвалось на территорию объекта.

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