Стадо дзеренов атаковало Харанорскую ГРЭС
Территорию Харанорской ГРЭС в Забайкалье несколько дней назад атаковали дзерены. Об этом сообщается на сайте «Охотники.ру».
На кадрах с камеры видеонаблюдения можно заметить стадо краснокнижных животных, которое ворвалось на территорию объекта.
Отметим, что их не смог остановить даже железный забор.
По мнению биологов, ничего удивительного не произошло - это обычная миграция.
Ранее «Рамблер» писал о том, как голодные кошки в поисках еды подожгли квартиру хозяев.