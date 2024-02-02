Звезда OnlyFans предложила матери снимать откровенный контент

Звезда OnlyFans Скай Бри рассказала, как предложила матери снимать откровенный контент. Детали она раскрыла в подкасте Pillow Talk, выпуск которого доступен на YouTube.

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Модель заявила, что считает свою мать очень привлекательной женщиной

«Она очень горячая, у нее большая искусственная грудь — самая естественно сделанная грудь, которую я когда-либо видела в своей жизни», — сказала Бри.

Она добавила, что предлагала матери зарегистрироваться на платформе по продаже откровенного контента ради заработков.

«Я даже пообещала, что буду заниматься ее продвижением, обеспечу бесплатной рекламой. Я уверена, что ее страница взорвала бы платформу», — отметила звезда OnlyFans.

Бри отметила, что сама она входит в топ-10 самых высокооплачиваемых моделей на платформе. Заработанные деньги, по ее словам, она инвестирует в недвижимость.