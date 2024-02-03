Россиянин залил поезд кровью, изгоняя из себя «демона»

Россиянин залил поезд Абакан - Москва кровью, изгоняя из себя «демона»
Пассажир поезда Абакан – Москва заблокировал проводницу, а потом принялся расхаживать по составу с ножом.
Как сообщает E1.RU, затем мужчина стал жаловаться на преследование со стороны демонов и подсаживался ко всем с ножом. После чего принялся общаться с пустыми
Ситуация резко обострилась спустя пару часов. Мужчина с громкими криками стал резать себя ножом. Спустя какое-то время его удалось изолировать в туалете и вызвать скорую.
39-летний пострадавший был госпитализирован.