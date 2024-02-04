Нижегородский дворник Максим Печенкин изобразил на снежном поле Спящую красавицу
Новое творение представил дворник Максим Печенкин. На заснеженном поле возле ЖК «Седьмое небо» он изобразил Спящую красавицу. Об этом рассказали местные жители в соцсетях.
Этой зимой жители микрорайона Мещерское озеро уже не впервые восхищаются необычным стрит-артом. Местный дворник Максим Печенкин изображает на снегу картины. Сначала появился портрет девушки, потом человека под одеялом, затем трёх рыбаков с огромной щукой с подписью «Дед рассказывал».
В эти выходные Максим снова порадовал жителей новой картиной. На снегу он изобразил лицо Спящей красавицы – сначала с закрытыми глазами, потом с открытыми. Как обычно, жители восхитились новой картиной, оставив восторженные отзывы в соцсетях.
Напомним, дворник Максим Печенкин рисовать любит с детства. Ему 53 года, и свое увлечение с возрастом он не забросил, нередко рисует портреты знакомых и дарит им для хорошего настроения. Идея создать картину на большой поверхности заснеженной спортивной площадке клуба FIFA пришла ему этой зимой.