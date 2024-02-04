С голубя сняли обвинения в шпионаже на Китай через 8 месяцев

Ранее СМИ писали о голубе, которого задержали на восемь месяцев по подозрению в том, что он китайский шпион. Что ж… оказывается, это был всего лишь потерявшийся голубь из Тайваня. В чем суть истории — объяснили в Gizmodo.

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Это пернатое фиаско началось в Мумбаи, где охранники международного порта отметили голубя за «подозрительное поведение». Почему подозрительно? У него были кольца с микрочипами и китайские иероглифы на лапках. Его поймали и он провел восемь месяцев в ветеринарной клинике.

Подождите, а как же микрочип? Оказывается, он просто отслеживал местоположение голубя — вряд ли это можно назвать признаком сверхсекретной разведки. А эти «китайские иероглифы»? Не что иное, как идентификация тайваньских голубей.