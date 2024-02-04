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Пермские дети построили 6,5-метрового снеговика

Дети из города Чайковский в Пермском крае построили 6,5-метрового снеговика. Они потратили на это неделю, сообщается в telegram-канале Ural Mash.

Пермские дети построили 6,5-метрового снеговика
© Ura.Ru

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«Чтобы построить снеговика, мы используем каркас из поликарбоната и закидываем в него снег. Для усиления мы вбиваем бруски, чтобы не упал», — рассказывают дети в видео, опубликованном в telegram-канале.

До этого школьники строили пятиметрового снеговика, но скульптура не выдержала ветра, наклонилась и сломалась. На возведение нового исполина они потратили неделю.

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