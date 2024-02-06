Итальянские СМИ восхитились жителем Сахалина, который полз за пиццей по сугробам

Несколько крупных итальянских СМИ обратили внимание на новость об отважном жителе Сахалина, который полз через огромные сугробы в пиццерию во время накрывшего региона циклона. Видео, опубликованное изданием La Stampa ,быстро распространилось по социальным сетям. Прогулка жителя Сахалина по полутораметровым сугробам вызвала изумление у итальянцев. Видео с мужчиной, бредущим в метель, во время обрушившегося на регион циклона опубликовали крупные издания — La Repubblica, Dalla Rete и La Stampa. "Любитель пиццы хотел во что бы то ни стало добраться до ресторана в российском городе Южно-Сахалинске, пострадавшем от сильной метели", — отмечает Dalla Rete. "Житель Южно-Сахалинска на Дальнем Востоке России настолько изголодался по пицце в непогоду. Что его не остановила метель" , — пишет La Stampa. Итальянцев восхитила целеустремленность мужчины, который даже в сильную метель был готов идти за любимой едой. Ресторан оказался закрыт из-за непогоды, но руководство заведения пообещало отыскать и вознаградить постоянного клиента за настойчивость.