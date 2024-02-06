В Оренбурге снег с крыши обрушился на коляску с ребенком

В Оренбурге снег с крыши рухнул на коляску с ребенком возле многоквартирного дома. Об этом сообщает сообщество "Оренбург очевидец" во "ВКонтакте". По информации сообщества, инцидент произошел в жилом комплексе "Времена года". На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как женщина с коляской стоит возле дома, а затем на них обрушивается снег с крыши. Оренбурженка успевает переместить коляску из-под падающего снега. До этого, 4 февраля, в Казани глыба снега рухнула с крыши дома на 11-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали с травмами, подробности о его состоянии не сообщались. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.