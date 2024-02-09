«Профессионально ссорюсь в МФЦ»: в Сети нашли услугу «смелый экстраверт»

Жителям Москвы предложили необычную услугу под названием «смелый экстраверт» для людей, которые боятся звонить по телефону по важным вопросам, ходить в госучреждения, просить открыть дополнительную кассу в супермаркете и взаимодействовать с людьми по другим поводам, на это обратил внимание «Подъем».

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Издание вышло на автора одного из таких объявлений Софью, которая подтвердила задумку.

«Раньше по всему интернету гулял мем «новая задумка для бизнеса». Было очень смешно. Мы с подружками посмеялись и решили создать такое. Мне не страшно сходить куда-то, я профессионально ссорюсь с людьми, особенно в МФЦ, но я не специально, они странные. Я была волонтёром, а сейчас работаю на работе, где постоянно общаюсь с людьми разного социального статуса», — рассказала девушка.

Софья отметила, что ей кажется странным тот факт, что люди боятся сами позвонить и узнать то, что их интересует. Также ее удивляет стеснение людей, когда нужно купить прокладки или лекарства. Именно для этого и нужны услуги «смелого экстраверта», добавила она.