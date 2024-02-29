В Екатеринбурге открыли первый в мире пивной ледовый каток

«У нас в Екатеринбурге есть маленькая пивоварня, я бы даже сказал микроскопическая. Очевидно, что бюджетов на рекламную компанию нет, а внимание привлечь хотелось. Решили заявить о себе через такой вот необычный креатив. Однако мы нарочно не говорим, где «тот самый пивной каток», чтобы о нём не узнали несовершеннолетние», — приводит слова пресс-секретаря пивоварни «Моменты».