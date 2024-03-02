Известный бренд выпустил сумки в виде пачек чипсов за 160 тысяч рублей

Любимый бренд Филиппа Киркорова Balenciaga выпустил сумки в виде пачек чипсов. Информация о них появилась на официальном сайте. В линии представлены три разных варианта: синий, желтый и красный. Сумка точно повторяет мятую упаковку снеков.

Стоимость изделия составляет 160 тысяч рублей.

Недавно в сети высмеяли сумку-сапоги Balenciaga за $3 тысячи. Дизайнерская вещь выполнена из матовой телячьей кожи с фурнитурой из состаренного серебра.

В феврале Филипп Киркоров похвастался покупками от французского дома моды Balenciaga. Певец отметил, что купил модную одежду не для себя. До этого в декабре 2023 года певец признавался, что французский дом моды внес его в черный список.