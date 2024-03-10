Ленточный червь поселился в мозге американца

Житель Флориды с признаками тяжелой мигрени на самом деле боролся с инвазией ленточных червей в своем мозге, вызванной употреблением недоваренного бекона.

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Пациент обратился к врачу с жалобами на постоянные головные боли в течение четырех месяцев после употребления продукта из свинины. В ходе обследования специалисты установили, что ленточный червь отложил яйца в мозге 52-летнего мужчины.

По словам медиков, вероятнее всего, мужчина употребил недоваренный продукт, который сделал его организм исключительно уязвимым.

Несмотря на то, что нейроцистицеркоз предотвратим, он приводит к госпитализации около тысячи американцев ежегодно, сообщает American Journal of Clinical Cases.

В прошлом году врачи извлекли восьмисантиметрового червя из мозга пациентки в Австралии. Изначально пожилая жительница Нового Южного Уэльса обратилась в больницу в конце января 2021 года с жалобами на боли в животе и диарею, а также постоянный сухой кашель, лихорадку и ночную потливость.