Жена знаменитого порноактера рассказала о «скучной жизни» без оргий

Жена знаменитого порноактера Рокко Сиффреди рассказала, что их домашняя жизнь совершенно не похожа на порно. Ее слова приводит издание Daily Star.

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Отношения Рокко Сиффреди и бывшей порноактрисы Рожи Тасси продолжаются более 30 лет. По ее словам, у них «скучный брак», в котором нет места трюкам в духе порнофильмов.

«Можно подумать, у нас дома вечеринки и оргии, — говорит она. — На самом деле, работа — это работа, а частная жизнь — нечто совершенно иное. У нас всегда была нормальная, почти скучная жизнь».

Тасси утверждает, что поначалу Рокко пытался вести себя так же, как на съемочной площадке.