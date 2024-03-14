Примат быстро пожалел, что исподтишка напал на пса

Специализирующийся на фотографировании представителей дикой природы житель города Чандигарх (столица штатов Пенджаб и Харьяна, Индия), на днях запечатлел провальную охоту, считающегося в Индии священным животного на бездомную собаку.

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Коварная обезьяна подкралась сзади к четвероногому обитателю подворотни и начала неспровоцированную атаку на его заднюю лапу, но последовавшая реакция пса вынудила примата спасаться бегством вместе со своим соплеменником и забираться на бетонное ограждение.

Любитель дикой природы по всей видимости снимал видео во время противостояния животных, но опубликовал в Сети снимки наиболее захватывающих моментов.