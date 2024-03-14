Житель Щукина стал Элвисом Пресли

Александра Стафийчука из Щукина называют московским Элвисом Пресли. И есть за что: он не только похож на своего кумира, но и поёт его голосом!

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По профессии Александр — скульптор, но музыка занимает в его жизни не менее важное место. Александр — лидер группы Mosvegas, работает он и как сольный артист.

Гитару взял в руки в 15 лет

Александр родился в казахстанском городе Кентау, жил там до 15 лет и о музыке, по его признанию, не помышлял.

— Но в начале 1990-х обстановка накалилась. Родители решили перебраться в Железногорск под Курском. Там мне купили первую гитару, и я открыл для себя музыку, — говорит он.

Отучившись на художника, он пошёл работать педагогом дополнительного образования в Центр детского творчества. Но с гитарой не расставался. Собрал группу Radio Koyan, которая играла панк-рок.

— Группа была популярной, собирала большие залы. Но однажды знакомая подарила мне кассету лучших песен Элвиса Пресли. Я был потрясён. Не только музыкой, но и тем, насколько похоже пою. Наши голоса даже мама путала: как-то раз, услышав записи Элвиса, она призналась, что была уверена в том, что это я…

Подробности – в номере газеты «Северо-Запад».