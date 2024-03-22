Порноактриса рассказала об отношении бойфренда к ее карьере

Американская порноактриса Стефани Лав заявила, что ее бойфренд негативно относится к ее карьере в индустрии контента для взрослых. Об этом она рассказала в подкасте Inside OnlyFans, видео доступно на YouTube.

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«Ему не нравится то, чем я занимаюсь, так что мы просто никогда не говорим об этом. Перед съемками он говорит мне: "Хороших съемок!". А когда я возвращаюсь, спрашивает: "Ну как все прошло?"» — отметила порнозвезда.

Лав добавила, что обычно не сообщает бойфренду деталей прошедшей съемке.

Порноактриса добавила, что она познакомилась со своим возлюбленным в приложении знакомств.

Ранее о влиянии карьеры в порно на отношения рассказала звезда фильмов для взрослых Вайолет Майерс. Она призналась, что однажды работа разрушила ее отношения.

Перед этим популярная порноактриса и модель OnlyFans Дэн Данглер рассказала, что родители перестали общаться с ней, когда узнали о ее карьере.