Эксперт развеяла главные мифы о выживании в дикой природе

С наступлением тепла многие любители походов начинают продумывать маршруты для отдыха на природе. Но мало кто действительно представляет, что делать, если получится оказаться с природой один на один. Многие из нас смотрели фильмы и передачи про выживание, только практически во всех из них больше вымысла, чем правды.

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Директор Фонда поддержки природоохранных и социально-значимых проектов "Наш фонд" Ольга Лакустова разобрала с "РГ" самые популярные заблуждения.

Первый миф: нужно искать еду

Это один из самых распространенных мифов. Но оказавшись в дикой природе без пропитания, в первую очередь нужно думать не о еде, а о воде. Без еды человек способен прожить несколько недель, а без воды не протянет и нескольких дней. Поэтому первоочередная задача - найти источник воды.

Для начала нужно прислушаться к окружающим звукам, может быть, где-то рядом шумит источник. Также надо наблюдать за птицами и насекомыми. Рядом с источником воды их концентрация увеличивается. Если вам так и не удалось найти водоем, воду можно собирать самостоятельно с поверхности растений. Для этого понадобится полиэтиленовый пакет и ветки деревьев или крупных кустарников. Оберните ветку пакетом, плотно завяжите его у основания. Желательно выбирать деревья с крупными листьями и те ветки, которые находятся на солнце.

Так жидкость можно получить быстрее. Примерно через 5-6 часов можно будет проверить содержимое пакета. Если вы обнаружили водоем, это совсем не означает, что вода там пригодна для питья. При использовании такой необработанной воды существует очень большой риск получить отравление или расстройство желудка, что ускорит процесс обезвоживания. Самый простой способ сделать воду пригодной для питья - вскипятить ее. Но это получится, если у вас есть возможность разжечь костер и есть подходящая тара.

Второй миф: разжечь костер очень просто

Это только в кино выглядит элементарно. Якобы достаточно потереть друг о друга две палочки до получения искры. На практике, в условиях живой природы - это практически нереально. Во-первых, палочки должны быть абсолютно сухими. Даже небольшой процент влажности сведет все ваши усилия на нет. Во-вторых, даже если вам удалось найти абсолютно сухие ветки или высушить их на солнце (на что уйдет от нескольких дней до недели), то для того, чтобы получить искру, их придется тереть друг о друга очень долго, в течение нескольких часов. Поэтому единственный шанс быстро добыть огонь в дикой природе - иметь с собой спички или зажигалку. Отправляясь в путешествие, не забудьте разложить несколько коробок или зажигалок в разные места, чтобы у вас точно был источник огня в любых ситуациях.

Третий миф: алкоголь согреет, если будет холодно

Это очень опасная ошибка. Во-первых, алкоголь дает ложное и кратковременное чувство тепла. После того как его действие ослабевает, человек начинает мерзнуть еще больше. Во-вторых, алкоголь способствует обезвоживанию. Его ни в коем случае нельзя употреблять если у вас ограниченный запас воды. Если у вас есть с собой алкоголь его лучше использовать для того, чтобы быстрее развести костер.

Четвертый миф: при встрече с диким зверем надо притвориться мертвым

Это не самый лучший вариант. Животные любопытны, особенно если они не видят угрозы. Поэтому запросто могут подойти к человеку, который притворился мертвым, чтобы обнюхать и посмотреть, что это такое. В такой ситуации отступать будет уже поздно. При встрече с диким животным лучше всего не совершать резких движений, не издавать громких звуков и постараться медленно отходить от него боком или двигаясь назад. Животные, как и люди, тоже испытывают страх, поэтому, скорее всего, зверь не решится нападать первым, если не увидит угрозы.

Пятый миф: в лесу можно есть все, что кажется съедобным

Это далеко не так. Например, кроме съедобных ягод, в лесу можно встретить множество ядовитых. Самые опасные из них вороний глаз, красавка (белладонна) - ягоды черного цвета, волчье лыко - ягоды красного цвета. Они могут вызвать судороги, галлюцинации и даже остановку сердца. Кроме того, в лесу полно опасных грибов: поганки, ложные опята, мухоморы и т.д., которые можно легко перепутать со съедобными. Поэтому прежде, чем отправиться на природу, не лишним будет изучить, какие в данной местности есть растения и грибы и что из этого пригодно для употребления в пищу.

Таким образом, отправляясь на природу, надо предусмотреть все возможные варианты и иметь при себе хотя бы минимальный набор, который позволит продержаться до тех пор, пока не придет помощь, если вы потеряетесь. Это - спички или зажигалка, полиэтиленовые пакеты, походная кружка или другая посуда, в которой можно кипятить воду или готовить еду, острый перочинный нож, веревка и надежный спальный мешок.