Слезы и фото под запретом: невеста требует, чтобы гости следовали 29 правилам на свадьбе

Невеста очень серьезно подошла к организации свадьбы и составила целый список действий, которые подпадают под запрет на торжественной церемонии. Детали истории приводит издание The Mirror.

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Итоговый список включал в себе почти 30 правил, которым должны следовать приглашенные. Последних он, конечно же, немного шокировал.

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Например, все женщины должны быть в бледно-желтых одеяниях, а мужчины – в черных костюмах. Нельзя плакать, делать фото, произносить короткие речи, странно танцевать и покидать свадьбу без особой на то необходимости.

"Мы рассчитывали, что наши семьи будут счастливы и воодушевлены предстоящей свадьбой, но вместо этого получили массу негативных реакций. По сути, почти каждый приглашенный захотел пойти против большинства правил".



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